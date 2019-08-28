Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığından "Büyük Taarruz" paylaşımı
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Milli Savunma Bakanlığından "Büyük Taarruz" paylaşımı

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığından
Milli Savunma Bakanlığı, Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yine paylaşımda bulundu. Paylaşılan videoda Atatürk'ün Ankara'ya telgrafla bilgiler verdiği görüntüler yer aldı. - ANKARA
Milli Savunma Bakanlığı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:48 Kaynak: İHA
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