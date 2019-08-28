Milli Savunma Bakanlığından "Büyük Taarruz" paylaşımı
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:48 Kaynak: İHA
, Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yine paylaşımda bulundu. Paylaşılan videoda Atatürk'ün Ankara
'ya telgrafla bilgiler verdiği görüntüler yer aldı. - ANKARA
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