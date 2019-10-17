Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığından duygusal paylaşım
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığından duygusal paylaşım

Milli Savunma Bakanlığından duygusal paylaşım

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin Suriyeli çocuklara yardımlarını anlatan bir video paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığından duygusal paylaşım, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin Suriyeli çocuklara yardımlarını anlatan bir video paylaştı.


Bakanlığın sosyal medya hesabından duygusal bir video paylaşıldı. "Suriyeli kardeşlerimiz korkmayın, zulüm bitiyor. Artık tüm dünya masum çocukların gülen yüzünü seyredecek" ifadelerinin yer aldığı videoda, PKK/PYD/ YPG'den kurtarılan Tel Abyad'da Mehmetçiğin çocuklara sevgi ve şefkatle yaklaştığı görüldü. - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sıla Gençoğlu salaş kıyafetleri ve makyajsız haliyle sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı
Milli Savunma Bakanlığı: Suriyeli kardeşlerimiz korkmayın, zulüm bitiyor Ivanka Trump, skandal hatası nedeniyle sosyal medyada rezil oldu Son Dakika: Bakan Akar: Terör örgütü, kimyasal silah kullanıp suçu TSK'ya atacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 13:34:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığından duygusal paylaşım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]