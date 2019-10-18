Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığından duygusal paylaşım
Son Dakika Genel Milli Savunma Bakanlığından duygusal paylaşım

Milli Savunma Bakanlığından duygusal paylaşım

50 dakika önce

- Milli Savunma Bakanlığından duygusal paylaşımANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Mehmetçiğin Suriyeli çocuklara yardımını anlatan klip paylaştı.

- Milli Savunma Bakanlığından duygusal paylaşım

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Mehmetçiğin Suriyeli çocuklara yardımını anlatan klip paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda PKK/PYD/ YPG'den kurtarılan Tel Abyad'daki, çocuklara Mehmetçiğin sevgi ve şefkatle yaklaştığı görüldü.

Paylaşımda ise, "Suriyeli kardeşlerimiz; Korkmayın, zulüm bitiyor! Artık tüm dünya masum çocukların gülen yüzünü seyredecek!" denildi.

Milli Savunma Bakanlığından duygusal paylaşım

Genel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:58 Kaynak: İHA
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