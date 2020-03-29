Milli Savunma Bakanlığından

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesaplarından paylaştığı "Evde Kal Türkiye" videosu ile korona virüsün yayılmasının önüne geçilmesi adına halkın evlerinden ayrılmamasını istedi.



Dünyayı etkisi altına alan korona virüs sebebiyle önlemler artmaya devam ederken, Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesaplarında yayınladığı bir video ile vatandaşların evlerinde kalmasının önemini vurguladı. Videoda yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli karada, havada, denizde her zaman vatan nöbetinde, görevlerinin başında olduğunu, vatandaşların ise sağlıkları ve sevdikleri için evlerinde kalmalarını istedi. - ANKARA