Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığından flaş açıklama
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Milli Savunma Bakanlığından flaş açıklama

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Twitty başkanlığındaki ABD askeri heyeti, Genelkurmay Başkanlığını ziyaretinden sonra harekat merkezinin kurulumu ile ilgili koordinelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya intikal edecek" denildi.

Milli Savunma Bakanlığından flaş açıklama, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Twitty başkanlığındaki ABD askeri heyeti, Genelkurmay Başkanlığını ziyaretinden sonra harekat merkezinin kurulumu ile ilgili koordinelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya intikal edecek" denildi.
(İHA)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 09:45 Kaynak: İHA
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