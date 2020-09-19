Milli Savunma Bakanlığından Gaziler Günü'ne özel klip - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Gaziler Günü dolayısıyla özel bir klip hazırladı.

Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan özel klip, Bakanlığın sosyal medya hesabından, "İşte bunlar bizim al bayraklılar, işte bunlar bizim Ulubatlılar. Gazilerimize ve şehitlerimize rahmet, minnet ve şükranla" ifadeleriyle paylaşıldı. Gururbey'in "Albayraklılar" şarkısının çalındığı videoda, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin operasyonlarına ve tatbikatlarına yer veriliyor. Nefes kesen görüntülerin yer aldığı klip, sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı.

(İHA)