Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığından generallere yönelik sözlerle ilgili suç duyurusu
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Milli Savunma Bakanlığından generallere yönelik sözlerle ilgili suç duyurusu

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, bir televizyon kanalında TSK'da görev yapan generallere yönelik söylenen yakışıksız sözlerle ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından generallere yönelik sözlerle ilgili suç duyurusu, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı, bir televizyon kanalında TSK'da görev yapan generallere yönelik söylenen yakışıksız sözlerle ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "1 Haziran 2019'da Akit Tv'de yayımlanan bir programda TSK'da görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili, Askeri Ceza Kanunu 95/4 ve Türk Ceza Kanunu 125/3 maddeleri uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:16 Kaynak: İHA
Ankara, TSK, TV, Milli Savunma Bakanlığı, 3. Sayfa
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