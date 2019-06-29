Milli Savunma Bakanlığından İdlib açıklaması
44 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığından, "Suriye rejim güçleri tarafından İdlib'te bulunan 10 numaralı Gözlem Noktası bölgesine bugün üç top atışı yapılmış, atışlar esnasında Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması üzerine atışlar sonlanmıştır.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:43
Milli Savunma Bakanlığından, "Suriye
rejim güçleri tarafından İdlib
'te bulunan 10 numaralı Gözlem Noktası bölgesine bugün üç top atışı yapılmış, atışlar esnasında Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması üzerine atışlar sonlanmıştır." açıklamasında bulunuldu.
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