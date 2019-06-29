Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığından İdlib açıklaması
Son Dakika Ekonomi Haber

Milli Savunma Bakanlığından İdlib açıklaması

44 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığından, "Suriye rejim güçleri tarafından İdlib'te bulunan 10 numaralı Gözlem Noktası bölgesine bugün üç top atışı yapılmış, atışlar esnasında Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması üzerine atışlar sonlanmıştır.

Milli Savunma Bakanlığından İdlib açıklaması, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığından, "Suriye rejim güçleri tarafından İdlib'te bulunan 10 numaralı Gözlem Noktası bölgesine bugün üç top atışı yapılmış, atışlar esnasında Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması üzerine atışlar sonlanmıştır." açıklamasında bulunuldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:43 
Suriye, İdlib, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rejim güçleri, TSK'nın İdlib'deki gözlem noktasına saldırdı Kıskanmamak elde değil! Boğaz'ın yanı başında köy hayatı yaşıyorlar Tam 2 bin tane cep telefonu! Gece yatarken bile yanından ayırmıyor Merkez Bankası kredi kartı azami faiz oranlarını indirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 22:27:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığından İdlib açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]