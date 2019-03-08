Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığından İdlib Paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığından İdlib Paylaşımı

25 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde birinci milli devriye faaliyetini planlandığı şekilde tamamladığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından İdlib Paylaşımı, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde birinci milli devriye faaliyetini planlandığı şekilde tamamladığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde birinci milli devriye faaliyetini planlandığı şekilde tamamladığı kaydedildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 07:11 Kaynak: İHA

TSK, İdlib, Güncel
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