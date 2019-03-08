Milli Savunma Bakanlığından İdlib Paylaşımı
25 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde birinci milli devriye faaliyetini planlandığı şekilde tamamladığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı
, Türk Silahlı Kuvvetleri
, İdlib
Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde birinci milli devriye faaliyetini planlandığı şekilde tamamladığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde birinci milli devriye faaliyetini planlandığı şekilde tamamladığı kaydedildi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 07:11 Kaynak: İHA
Iğdır'da Bir Asker Şehit Oldu
Demir Yolu Taşımacılığındaki Gecikmelere Tazminat Hakkı
Ünlü Futbolcu Fellaini, Belçika Milli Takımını Bıraktı
Bakan Dönmez: 19 Milyar Tonluk Kömür Rezervi Tespit Ettik