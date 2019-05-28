Milli Savunma Bakanlığı: Kuzey Irak'a Kara ve Hava Harekatı Başlatıldı

Kuzey Irak'ta, Hakurk bölgesindeki PKK hedeflerine kara ve hava harekatı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe Operasyon Planı çerçevesinde, 27 Mayıs 2019 öğleden sonra Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip saat 20.00'de Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarımızla bir harekat başlatılmıştır." denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara yönelik harekat başlatıldı. Pençe Harekatı'nda komando birlikleri hedeflerin imhasına yönelik sızma harekatı gerçekleştirdi. 10'dan fazla savaş uçağı belirlenen hedefleri ateş altına aldı, tanker uçakları destek verdi.

HAREKATA KOMANDO TUGAYLARI DA KATILIYOR

Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı jetlerin atışlarıyla başlayan harekata komando tugayları da katılıyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe Operasyon Planı çerçevesinde dün öğleden sonra Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca Irak'ın kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere atışlar yapıldığı bildirildi. Atışların ardından saat 20.00'de bölgeye komando tugayı tarafından harekat başlatıldığı kaydedildi.

"HAKURK BÖLGESİNDE TERÖRİSTLERİN ETKİSİZ HALE GETİRİLMESİ AMAÇLANMAKTADIR"

Açıklamada, "Operasyon Atak helikopterlerimizin de desteğinde planlandığı şekilde devam etmektedir. Bu harekat ile Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

AKAR VE KOMUTANLAR SİLAHLI KUVVETLER KOMUTA VE HAREKAT MERKEZİ'NDEN YÖNETTİ

Harekatın sevk ve idaresini gece boyunca Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları, Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden yaptı.

Açıklamada, harekata ilişkin bazı görüntüler de yer aldı.