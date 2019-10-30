Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığından İrfan Can Kahveci'ye destek
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığından İrfan Can Kahveci'ye destek

Milli Savunma Bakanlığından İrfan Can Kahveci'ye destek

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Wolfsberger maçında attığı gol sonrası asker selamı veren İrfan Can Kahveci'ye Barış Pınarı Harekatı'nda olan askerlerden selam görüntüsünü paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Wolfsberger maçında attığı gol sonrası asker selamı veren İrfan Can Kahveci'ye Barış Pınarı Harekatı'nda olan askerlerden selam görüntüsünü paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı paylaşımda UEFA Avrupa Ligi'nde Wolfsberger maçında attığı gol sonrası asker selamı veren ve hakkında UEFA tarafından soruşturma başlatılan İrfan Can Kahveciye destek verdi. MSB'nin paylaşımda, "İrfan Can Kahveci kardeşimiz, her şutun gol olsun, Mehmetçik'ten sana selam olsun!" denildi.

(İHA)

Milli Savunma Bakanlığından İrfan Can Kahveci'ye destek

Milli Savunma Bakanlığı, İrfan Can Kahveci, İrfan Can, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 06:20 Kaynak: İHA
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