Milli Savunma Bakanlığından İrfan Can Kahveci'ye destek
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Wolfsberger maçında attığı gol sonrası asker selamı veren İrfan Can Kahveci'ye Barış Pınarı Harekatı'nda olan askerlerden selam görüntüsünü paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 06:20 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Wolfsberger maçında attığı gol sonrası asker selamı veren İrfan Can Kahveci'ye Barış Pınarı Harekatı'nda olan askerlerden selam görüntüsünü paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı paylaşımda UEFA Avrupa Ligi'nde Wolfsberger maçında attığı gol sonrası asker selamı veren ve hakkında UEFA tarafından soruşturma başlatılan İrfan Can Kahveciye destek verdi. MSB'nin paylaşımda, "İrfan Can Kahveci kardeşimiz, her şutun gol olsun, Mehmetçik'ten sana selam olsun!" denildi.
(İHA)
Medipol Başakşehir'den UEFA'ya yanıt: Selam olsun! MSB'den İrfan Can Kahveci'ye destek: Her şutun gol olsun! Ankara Barosu'ndan Atatürk'e hakaret eden Fatih Tezcan hakkında suç duyurusu Ambulans çalan hırsızın ilk ifadesi ortaya çıktı: Eski anılarımı canlandırmak için yaptım