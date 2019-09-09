Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığından İzmir paylaşımı
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Milli Savunma Bakanlığından İzmir paylaşımı

14 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, 9 Eylül İzmir'in kurtuluş yıl dönümü nedeniyle bir video yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı, 9 Eylül İzmir'in kurtuluş yıl dönümü nedeniyle bir video yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'in kurtuluş yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaştı. Paylaşımda, "26 Ağustos tarihinde başlayan Büyük Taarruz, 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir'in kurtuluşu ile başarıya ulaştı. Başta Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Milli Savunma Bakanlığından İzmir paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, Eylül, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:50 Kaynak: İHA
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