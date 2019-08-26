Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığından "Malazgirt" videosu
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Milli Savunma Bakanlığından "Malazgirt" videosu

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz zaferlerinin yıl dönümü dolayısıyla bir video paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığından

Milli Savunma Bakanlığı, Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz zaferlerinin yıl dönümü dolayısıyla bir video paylaştı.


Milli Savunma Bakanlığı, Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz zaferlerinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Yapılan paylaşımda, "26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu'ya giren Türkler, yine bir 26 Ağustos günü başlayan Büyük Taarruz'la Anadolu'nun sonsuza kadar Türk yurdu kalacağını tüm dünyaya göstermiştir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, Malazgirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:30 Kaynak: İHA
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