Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığından Malazgirt Zaferi klibi
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Milli Savunma Bakanlığından Malazgirt Zaferi klibi

23 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığından Malazgirt Zaferi klibi MSB: 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu'ya giren Türkler, yine bir 26 Ağustos günü başlayan Büyük Taarruz'la Anadolu'nun sonsuza kadar Türk Yurdu kalacağını tüm dünyaya göstermiştir.

Milli Savunma Bakanlığından Malazgirt Zaferi klibi

MSB: 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu'ya giren Türkler, yine bir 26 Ağustos günü başlayan Büyük Taarruz'la Anadolu'nun sonsuza kadar Türk Yurdu kalacağını tüm dünyaya göstermiştir."

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz zaferlerinin yıl dönümü dolayısıyla bir video paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu'ya giren Türkler, yine bir 26 Ağustos günü başlayan Büyük Taarruz'la Anadolu'nun sonsuza kadar Türk Yurdu kalacağını tüm dünyaya göstermiştir."

Malazgirt, Genel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 08:04 Kaynak: İHA
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