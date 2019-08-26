Milli Savunma Bakanlığından Malazgirt Zaferi klibi

MSB: 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu'ya giren Türkler, yine bir 26 Ağustos günü başlayan Büyük Taarruz'la Anadolu'nun sonsuza kadar Türk Yurdu kalacağını tüm dünyaya göstermiştir."

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz zaferlerinin yıl dönümü dolayısıyla bir video paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu'ya giren Türkler, yine bir 26 Ağustos günü başlayan Büyük Taarruz'la Anadolu'nun sonsuza kadar Türk Yurdu kalacağını tüm dünyaya göstermiştir."