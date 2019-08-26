Milli Savunma Bakanlığından Malazgirt Zaferi klibi
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Milli Savunma Bakanlığından Malazgirt Zaferi klibi MSB: 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu'ya giren Türkler, yine bir 26 Ağustos günü başlayan Büyük Taarruz'la Anadolu'nun sonsuza kadar Türk Yurdu kalacağını tüm dünyaya göstermiştir.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 08:04 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığından Malazgirt Zaferi klibi
MSB: 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu'ya giren Türkler, yine bir 26 Ağustos günü başlayan Büyük Taarruz'la Anadolu'nun sonsuza kadar Türk Yurdu kalacağını tüm dünyaya göstermiştir."
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz zaferlerinin yıl dönümü dolayısıyla bir video paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu'ya giren Türkler, yine bir 26 Ağustos günü başlayan Büyük Taarruz'la Anadolu'nun sonsuza kadar Türk Yurdu kalacağını tüm dünyaya göstermiştir."
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