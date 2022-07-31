MSB: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu - Son Dakika
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MSB: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu

31.07.2022 07:51
MSB: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe arı sokması sonucu geçirdiği Akut-Alerji krizi sebebiyle şehit olmuştur" denildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe arı sokması sonucu geçirdiği Akut-Alerji krizi sebebiyle şehit olmuştur" denildi.

MSB'den yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 30 Temmuz 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe arı sokması sonucu geçirdiği Akut-Alerji krizi sebebiyle derhal hastaneye sevk edilmiş ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kaydedildi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Mehmet Burak Keçe için taziye mesajı yayımladı. Akar, yayımladığı mesajında "Kahraman silah arkadaşımız, 30 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.


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Kaynak: DHA

Mehmet Burak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu - Son Dakika
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