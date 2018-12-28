Milli Savunma Bakanlığından Münbiç Açıklaması
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Münbiç'le ilgili doğruluğu şüpheli bir takım açıklamalar yapıldığını bildirerek, "Bölgeyi silah zoruyla kontrol eden YPG/PKK terör örgütünün bölge halkı adına açıklama yapma ve diğer unsurları davet etme hakkı ve yetkisi yoktur" açıklamasını yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı
, Münbiç
'le ilgili doğruluğu şüpheli bir takım açıklamalar yapıldığını bildirerek, "Bölgeyi silah zoruyla kontrol eden YPG/ PKK
terör örgütünün bölge halkı adına açıklama yapma ve diğer unsurları davet etme hakkı ve yetkisi yoktur" açıklamasını yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/PKK'nın Münbiç'ten çekildiği ve bölgeye Suriye
rejimini davet ettiği iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Münbiç'le ilgili gelişmeler kapsamında doğruluğu şüpheli bir takım açıklamalar yapıldığı belirtilerek, "Bölgeyi silah zoruyla kontrol eden YPG/PKK terör örgütünün bölge halkı adına açıklama yapma ve diğer unsurları davet etme hakkı ve yetkisi yoktur. Tüm tarafları bölgeyi daha fazla istikrarsız hale getirecek kışkırtıcı eylem ve söylemlerden uzak durma konusunda uyarıyoruz. Konu tarafımızdan yakinen takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:42 Kaynak: İHA
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