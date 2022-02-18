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Milli Savunma Bakanlığından NATO'ya üyeliğin 70'inci yıl dönümüne özel klip - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığından NATO'ya üyeliğin 70'inci yıl dönümüne özel klip

18.02.2022 12:46

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin NATO'ya katılışının 70'inci yıl dönümü için özel bir video klip hazırladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin NATO'ya katılışının 70'inci yıl dönümü için özel bir video klip hazırladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizin NATO'ya katılışının 70'inci yıl dönümü. NATO'nun en güçlü ikinci ordusuna sahip Türkiye, 'güvenilir, güçlü ve etkin' bir müttefik olarak NATO'nun güvenliğinin tam merkezinde yer almaya ve üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getirmeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, NATO'ya katılışın 70'inci yıl dönümü için özel bir video klip de hazırladı.

(Utku Şimşek/İHA)

Milli Savunma Bakanlığından NATO'ya üyeliğin 70'inci yıl dönümüne özel klip
Milli Savunma Bakanlığından NATO'ya üyeliğin 70'inci yıl dönümüne özel klip
Milli Savunma Bakanlığından NATO'ya üyeliğin 70'inci yıl dönümüne özel klip
Milli Savunma Bakanlığından NATO'ya üyeliğin 70'inci yıl dönümüne özel klip

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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığından NATO'ya üyeliğin 70'inci yıl dönümüne özel klip - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığından NATO'ya üyeliğin 70'inci yıl dönümüne özel klip - Son Dakika
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