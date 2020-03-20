Milli Savunma Bakanlığından sağlık çalışanlarına teşekkür - Son Dakika

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Milli Savunma Bakanlığından sağlık çalışanlarına teşekkür
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiği şu günlerde kahramanca ve fedakarca görevini yaparak tüm milletimize can veren sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, Milli Savunma Bakanlığı olarak alkışlıyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:55 Kaynak: İHA
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