Milli Savunma Bakanlığından sağlık çalışanlarına teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığından sağlık çalışanlarına teşekkür - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığından sağlık çalışanlarına teşekkür

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiği şu günlerde kahramanca ve fedakarca görevini yaparak tüm milletimize can veren sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, Milli Savunma Bakanlığı olarak alkışlıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)

Milli Savunma Bakanlığından sağlık çalışanlarına teşekkür

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:10 Kaynak: İHA

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