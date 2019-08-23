Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığından Sakarya Meydan Muharebesi klibi
Son Dakika Güncel Haber

Milli Savunma Bakanlığından Sakarya Meydan Muharebesi klibi

50 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü dolayısıyla bir klip yayınladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü dolayısıyla bir klip yayınladı. Milli Savunma Bakanlığı, Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü sebebiyle Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz" sözlerine yer verildi.

(İHA)

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marketin ortasına dışkısını yapan adam böyle görüntülendi
Paulo Dybala'dan orman yangınlarına tepki: Geleceğimiz yanıyor Fuhuş yapma bahanesiyle 40 ayrı ilde 104 vatandaşı dolandıran 4 şüpheli Denizli'de yakalandı Fuhuş yalanıyla, 40 ilde 104 erkeği 40 bin lira dolandıran hırsızlar yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 13:31:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığından Sakarya Meydan Muharebesi klibi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]