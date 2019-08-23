Milli Savunma Bakanlığından Sakarya Meydan Muharebesi klibi
50 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı, Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü dolayısıyla bir klip yayınladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:40 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü dolayısıyla bir klip yayınladı. Milli Savunma Bakanlığı, Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü sebebiyle Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz" sözlerine yer verildi.
(İHA)
Marketin ortasına dışkısını yapan adam böyle görüntülendi Paulo Dybala'dan orman yangınlarına tepki: Geleceğimiz yanıyor Fuhuş yapma bahanesiyle 40 ayrı ilde 104 vatandaşı dolandıran 4 şüpheli Denizli'de yakalandı Fuhuş yalanıyla, 40 ilde 104 erkeği 40 bin lira dolandıran hırsızlar yakalandı