Milli Savunma Bakanlığından Sakarya Meydan Muharebesi klibi
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Milli Savunma Bakanlığından Sakarya Meydan Muharebesi klibiANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü dolayısıyla bir klip yayınladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:10 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığından Sakarya Meydan Muharebesi klibi
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü dolayısıyla bir klip yayınladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü sebebiyle Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz" sözlerine yer verildi.
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