Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığından Şanlıurfa'ya roket düşmesine ilişkin açıklama
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Milli Savunma Bakanlığından Şanlıurfa'ya roket düşmesine ilişkin açıklama

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan ve Suriye tarafından yapıldığı değerlendirilen roket atışlarına meşru müdafaa kapsamında sınır bölgesindeki ağır silahlarla karşılık verildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından Şanlıurfa'ya roket düşmesine ilişkin açıklama, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan ve Suriye tarafından yapıldığı değerlendirilen roket atışlarına meşru müdafaa kapsamında sınır bölgesindeki ağır silahlarla karşılık verildiğini bildirdi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, akşam saatlerinde Suriye tarafından yapıldığı değerlendirilen roket atışları sonrası Ceylanpınar'da 5 vatandaşın yaralandığı belirtildi.
Bunun üzerine meşru müdafaa kapsamında sınır bölgesindeki ağır silahlarla gerekli karşılığın verildiği kaydedilen açıklamada, "Verilen bu karşılık sonucunda Suriye tarafında yerleri önceden tespit edilen 7 hedef imha edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.
Şanlıurfa, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:38 Kaynak: AA
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