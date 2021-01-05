Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanlığından Sarıkamış klibi - Son Dakika

Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanlığından Sarıkamış klibi
05.01.2021 12:39
Gelen son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığı, Sarıkamış şehitlerinin şehadete yürüyüşünün 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla bir klip paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Sarıkamış şehitlerinin şehadete yürüyüşünün 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla bir klip paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "'Biz buradayız ana, daha ölmedik!' Karın kurşun olup yağdığı, ayazın keskin bir bıçak gibi sineleri parçaladığı Sarıkamış'ta şehit düşen kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" denildi.
(Hasan Özkan/İHA)
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