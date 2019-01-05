Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığından "Sarıkamış" Videosu

Milli Savunma Bakanlığından "Sarıkamış" Videosu

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığınca, "Onlar Sarıkamış şehitlerimizin torunları" başlığıyla paylaşılan videoda, Mehmetçik'in karla kaplı dağlardaki operasyonlarından görüntüler yer alıyor.

Milli Savunma Bakanlığından
Milli Savunma Bakanlığınca, "Onlar Sarıkamış şehitlerimizin torunları" başlığıyla paylaşılan videoda, Mehmetçik'in karla kaplı dağlardaki operasyonlarından görüntüler yer alıyor.

Bakanlığın Twitter hesabından, "Onlar Sarıkamış şehitlerimizin torunları" başlığıyla video paylaşıldı.

"Vatan aşkı hiç tükenmez" ifadesinin yer aldığı videoda, terörle mücadele operasyonlarını sürdüren Mehmetçik'in karla kaplı dağlardaki görüntüleri yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:26 Kaynak: AA

Sarıkamış, Güncel
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