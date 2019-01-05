Milli Savunma Bakanlığından "Sarıkamış" Videosu
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığınca, "Onlar Sarıkamış şehitlerimizin torunları" başlığıyla paylaşılan videoda, Mehmetçik'in karla kaplı dağlardaki operasyonlarından görüntüler yer alıyor.
Milli Savunma Bakanlığınca, "Onlar Sarıkamış
şehitlerimizin torunları" başlığıyla paylaşılan videoda, Mehmetçik'in karla kaplı dağlardaki operasyonlarından görüntüler yer alıyor.
Bakanlığın Twitter
hesabından, "Onlar Sarıkamış şehitlerimizin torunları" başlığıyla video paylaşıldı.
"Vatan aşkı hiç tükenmez" ifadesinin yer aldığı videoda, terörle mücadele operasyonlarını sürdüren Mehmetçik'in karla kaplı dağlardaki görüntüleri yer alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:26 Kaynak: AA
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