Milli Savunma Bakanlığından 'Şehidimizin kanı yerde kalmadı' paylaşımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığından 'Şehidimizin kanı yerde kalmadı' paylaşımı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığından 'Şehidimizin kanı yerde kalmadı' paylaşımı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Şehidimizin kanı yerde kalmadı' başlıklı paylaşım yaptı.

Milli Savunma Bakanlığından 'Şehidimizin kanı yerde kalmadı' paylaşımı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Şehidimizin kanı yerde kalmadı' başlıklı paylaşım yaptı.


Milli Savunma Bakanlığının yayınladığı görüntülerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye İdlib'deki rejim hedeflerinin bir bir imha edildiği görüntüler yer aldı. - ANKARA

İdlib, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:19 Kaynak: İHA
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