Milli Savunma Bakanlığından 'Şehidimizin kanı yerde kalmadı' paylaşımı - Son Dakika

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Milli Savunma Bakanlığından 'Şehidimizin kanı yerde kalmadı' paylaşımı
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Şehidimizin kanı yerde kalmadı' başlıklı paylaşım yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:19 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Şehidimizin kanı yerde kalmadı' başlıklı paylaşım yaptı.
Milli Savunma Bakanlığının yayınladığı görüntülerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye İdlib'deki rejim hedeflerinin bir bir imha edildiği görüntüler yer aldı. - ANKARA
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