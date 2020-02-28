Milli Savunma Bakanlığından 'Şehidimizin kanı yerde kalmadı' paylaşımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığından 'Şehidimizin kanı yerde kalmadı' paylaşımı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığından 'Şehidimizin kanı yerde kalmadı' paylaşımı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Şehidimizin kanı yerde kalmadı' başlıklı paylaşım yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Şehidimizin kanı yerde kalmadı' başlıklı paylaşım yaptı.

Milli Savunma Bakanlığının yayınladığı görüntülerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye İdlib'deki rejim hedeflerinin bir bir imha edildiği görüntüler yer aldı.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Milli Savunma Bakanlığından 'Şehidimizin kanı yerde kalmadı' paylaşımı

İdlib, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:30 Kaynak: İHA
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