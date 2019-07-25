Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığından "sıfır atık" açıklaması
Son Dakika Güncel Haber

Milli Savunma Bakanlığından "sıfır atık" açıklaması

33 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, bakanlık ve Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birimlerde 'sıfır atık' bilincinin gün geçtikçe geliştiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, bakanlık ve Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birimlerde 'sıfır atık' bilincinin gün geçtikçe geliştiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birimlerde 'sıfır atık' bilinci gün geçtikçe gelişiyor" denildi.
(Mehmet Kalay/İHA)
Milli Savunma Bakanlığından sıfır atık açıklaması
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MSB'den S-400 ve Patriot açıklaması Bedelli askerlikten kimler yararlanamayacak? MSB duyurdu Boris Johnson kabinede kardeşine de yer verdi Son dakika! Putin, Türklere yönelik vize uygulamasının kaldırılması talimatını verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 14:59:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığından "sıfır atık" açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]