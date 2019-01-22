Milli Savunma Bakanlığından "Sıfır Atık Projesi" İçin Tanıtım Filmi

Milli Savunma Bakanlığı
, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında tanıtım filmi hazırladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi"ne destek verdi. Bakanlık tarafından bu kapsamda hazırlanan tanıtım filmi, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerince, proje kapsamında yürütülen çalışmaların anlatıldığı 4 dakika 45 saniyelik videoda "Sıfır atık projesiyle israfı önlüyor, atık miktarını azaltıyor ve ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz" vurgusu yapıldı.
"Savunma faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerinin farkındalığıyla limanlarımızı donattığımız modern sistem ve ekipmanla tespit edilen kirliliğe anında müdahale ediyor, aynı zamanda yüzer kıyı ve birliklerimizde oluşan her türlü atığı kaynağında ayrıştırarak atık depolama alanlarında depoluyor ve lisanslı firmalara teslim ediyoruz" ifadelerine yer verilen videoda, sağlık hizmetleri sonucu oluşan tıbbi atıkların da belediyelere teslim edildiği anlatıldı. Uçak yıkama faaliyeti sonucunda oluşan atık suların, atık su arıtma tesislerinde arıttıktan sonra kanalizasyon veya alıcı ortama deşarj edildiği, atışlı tatbikatlar sonucu oluşan mühimmatların ekonomiye geri kazandırılması amacıyla bunların Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
'na teslim edildiği anlatıldı.
Video, "Çevre konusundaki hassasiyetimizle sonraki nesillere daha müreffeh ve daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın bilinciyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yüce Türk milletinin güven ve gurur kaynağı olmaya devam edeceğiz" ifadeleriyle son buluyor. - ANKARA