Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığından "Sıfır Atık Projesi" İçin Tanıtım Filmi

Milli Savunma Bakanlığından "Sıfır Atık Projesi" İçin Tanıtım Filmi

12 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında tanıtım filmi hazırladı.

Milli Savunma Bakanlığından
Milli Savunma Bakanlığı, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında tanıtım filmi hazırladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi"ne destek verdi. Bakanlık tarafından bu kapsamda hazırlanan tanıtım filmi, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerince, proje kapsamında yürütülen çalışmaların anlatıldığı 4 dakika 45 saniyelik videoda "Sıfır atık projesiyle israfı önlüyor, atık miktarını azaltıyor ve ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz" vurgusu yapıldı.

"Savunma faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerinin farkındalığıyla limanlarımızı donattığımız modern sistem ve ekipmanla tespit edilen kirliliğe anında müdahale ediyor, aynı zamanda yüzer kıyı ve birliklerimizde oluşan her türlü atığı kaynağında ayrıştırarak atık depolama alanlarında depoluyor ve lisanslı firmalara teslim ediyoruz" ifadelerine yer verilen videoda, sağlık hizmetleri sonucu oluşan tıbbi atıkların da belediyelere teslim edildiği anlatıldı. Uçak yıkama faaliyeti sonucunda oluşan atık suların, atık su arıtma tesislerinde arıttıktan sonra kanalizasyon veya alıcı ortama deşarj edildiği, atışlı tatbikatlar sonucu oluşan mühimmatların ekonomiye geri kazandırılması amacıyla bunların Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na teslim edildiği anlatıldı.

Video, "Çevre konusundaki hassasiyetimizle sonraki nesillere daha müreffeh ve daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın bilinciyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yüce Türk milletinin güven ve gurur kaynağı olmaya devam edeceğiz" ifadeleriyle son buluyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:20 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barcelona'ya İmza Atan Boateng'den İbrahim Tatlıses Şarkısı Eşiyle Olan Fotoğrafını Paylaşan Oyuncu Nur Fettahoğlu, Instagram'da Aşka Geldi

Kerç Boğazı'ndaki Gemi Yangınından Kurtulan Türk Vatandaşlarının İsimleri Belli Oldu Safranbolu'da Örnek Proje! En Az 5 Plastik Şişe Getirene Ücretsiz Bez Çanta Dağıttılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 18:32:04. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığından "Sıfır Atık Projesi" İçin Tanıtım Filmi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]