Milli Savunma Bakanlığından, Son Bir Hafta İçinde Yurt İçi ve Yurt Dışındaki Operasyonlarda 7...
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığından, son bir hafta içinde yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarda 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından, son bir hafta içinde yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarda 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:17 Kaynak: AA
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