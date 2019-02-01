Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığından, Son Bir Hafta İçinde Yurt İçi ve Yurt Dışındaki Operasyonlarda 7...

Milli Savunma Bakanlığından, Son Bir Hafta İçinde Yurt İçi ve Yurt Dışındaki Operasyonlarda 7...

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığından, son bir hafta içinde yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarda 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından, Son Bir Hafta İçinde Yurt İçi ve Yurt Dışındaki Operasyonlarda 7..., System.String[]
Milli Savunma Bakanlığından, son bir hafta içinde yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarda 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:17 Kaynak: AA

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