Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığından Suriye'nin kuzeyine ilişkin açıklama
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Milli Savunma Bakanlığından Suriye'nin kuzeyine ilişkin açıklama

13 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik olarak son zamanlarda, bazı basın organlarında Türk ve ABD'li yetkililere dayandırıldığı iddia edilen haber ve yorumların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından Suriye'nin kuzeyine ilişkin açıklama, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik olarak son zamanlarda, bazı basın organlarında Türk ve ABD'li yetkililere dayandırıldığı iddia edilen haber ve yorumların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik olarak son zamanlarda, bazı basın organlarında Türk ve ABD'li yetkililere dayandırıldığı iddia edilen haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır. Güvenli Bölgeye yönelik olarak, ABD ile koordineli yürütülen faaliyetler MSB tarafından yeri ve zamanı geldiğinde kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu kapsamda Türkiye'nin daha önce açıklanan ve halen geçerliliğini koruyan görüşlerinde herhangi bir değişiklik mevcut değildir" denildi. - ANKARA
Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 07:36 Kaynak: İHA
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