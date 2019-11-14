Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığından taziye mesajı
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığından taziye mesajı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığından taziye mesajı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Ermeni Katolik Kilisesi Papazı Hovsep Bedoyan ve babasının, terör saldırısında hayatını kaybetmesini üzüntüyle karşıladığını belirtti.

Milli Savunma Bakanlığından taziye mesajı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Ermeni Katolik Kilisesi Papazı Hovsep Bedoyan ve babasının, terör saldırısında hayatını kaybetmesini üzüntüyle karşıladığını belirtti.

MSB'den yapılan açıklamada, "Bölgenin kadim halkına mensup, Ermeni Katolik Kilisesi Papazı dostumuz Hovsep Bedoyan ve babasının, menfur bir terör saldırısı sonucu katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Bölgeye barış gelmesini engellemeyi amaçlayan bu alçak terör saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz" denildi.

(İHA)

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 07:00 Kaynak: İHA
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