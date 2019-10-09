Son Dakika Haberleri: - Milli Savunma Bakanlığından Türk askerlerin eğitimi ile görüntü paylaşıldı
Son Dakika Genel - Milli Savunma Bakanlığından Türk askerlerin eğitimi ile görüntü paylaşıldı

- Milli Savunma Bakanlığından Türk askerlerin eğitimi ile görüntü paylaşıldı

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı Türk askerlerinin eğitimi ile ilgili görüntü paylaştıANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Türk askerlerinin eğitimi ile görüntü paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı Türk askerlerinin eğitimi ile ilgili görüntü paylaştı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Türk askerlerinin eğitimi ile görüntü paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından 'Engel Tanımaz Aşarız!' sloganıyla Türk askerinin eğitimden görüntüler paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Türk Askerlerinin eğitimini gösteren video paylaşıldı.

- Milli Savunma Bakanlığından Türk askerlerin eğitimi ile görüntü paylaşıldı

Genel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Millî Savunma Bakanlığı operasyonun adını açıkladı: Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır
Aziziye Tabyası'nda mayolu fotoğraf çektiren kadın gözaltına alındı Nusret Gökçe, İstanbul'un göbeğinde üstsüz koştu 19 yaşındaki Tuğba'ya işkence yapan babası gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 02:08:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Milli Savunma Bakanlığından Türk askerlerin eğitimi ile görüntü paylaşıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]