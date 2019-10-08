Milli Savunma Bakanlığından Türk askerlerinin eğitimiyle ilgili görüntü paylaşıldı
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı Türk askerlerinin eğitimi ile ilgili görüntü paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:59 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı Türk askerlerinin eğitimi ile ilgili görüntü paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından 'Engel Tanımaz Aşarız!' sloganıyla Türk askerinin eğitiminden görüntüler paylaşıldı. - ANKARA
Dün tehdit eden Trump, bugün Türkiye'ye övgüler dizdi Michel Bastos futbolu bıraktı Milli Savunma Bakanlığı'ndan "komando" paylaşımı: Engel tanımaz aşarız Milli Savunma Bakanlığı: DAEŞ'le mücadele ettik, Fırat'ın doğusunda da mücadele sürecek