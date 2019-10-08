Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığından Türk askerlerinin eğitimiyle ilgili görüntü paylaşıldı
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığından Türk askerlerinin eğitimiyle ilgili görüntü paylaşıldı

Milli Savunma Bakanlığından Türk askerlerinin eğitimiyle ilgili görüntü paylaşıldı

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı Türk askerlerinin eğitimi ile ilgili görüntü paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığından Türk askerlerinin eğitimiyle ilgili görüntü paylaşıldı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı Türk askerlerinin eğitimi ile ilgili görüntü paylaştı.


Bakanlığın sosyal medya hesabından 'Engel Tanımaz Aşarız!' sloganıyla Türk askerinin eğitiminden görüntüler paylaşıldı. - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:59 Kaynak: İHA
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