Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Müşterek Denetleme Timi, RAZONİ gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı"
İSTANBUL - Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Müşterek Denetleme Timi, RAZONİ gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı. 27 bin ton mısır taşıyan gemi kısa süre içerisinde Lübnan'a gitmek üzere İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak" denildi.
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