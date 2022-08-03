İSTANBUL - Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Müşterek Denetleme Timi, RAZONİ gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı. 27 bin ton mısır taşıyan gemi kısa süre içerisinde Lübnan 'a gitmek üzere İstanbul Boğazı 'ndan geçiş yapacak" denildi.

Galatasaray, yıldız futbolcu Mertens için şartları zorluyor! 5 milyon euro maaş isteyen Belçikalı ile görüşmeler sürüyor

Kaynak: İHA

Genel, Son Dakika

Son Dakika › Genel › Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Müşterek Denetleme Timi, RAZONİ gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.