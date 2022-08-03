Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Müşterek Denetleme Timi, RAZONİ gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı" - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Müşterek Denetleme Timi, RAZONİ gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı"

03.08.2022 13:47

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Müşterek Denetleme Timi, RAZONİ gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı" Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Müşterek Denetleme Timi, RAZONİ gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Müşterek Denetleme Timi, RAZONİ gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı"

İSTANBUL - Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Müşterek Denetleme Timi, RAZONİ gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı. 27 bin ton mısır taşıyan gemi kısa süre içerisinde Lübnan'a gitmek üzere İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak" denildi.

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Kaynak: İHA

Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Müşterek Denetleme Timi, RAZONİ gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Müşterek Denetleme Timi, RAZONİ gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı" - Son Dakika
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