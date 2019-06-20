Milli Savunma Bakanlığından "Yavuz" paylaşımı
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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi olan ve bugün göreve uğurlanan sondaj gemisi 'Yavuz'la ilgili bir paylaşım yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:41 Kaynak: İHA
, Türkiye
'nin ikinci sondaj gemisi olan ve bugün göreve uğurlanan sondaj gemisi 'Yavuz'la ilgili bir paylaşım yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sondaj gemisi Yavuz'a Deniz Kuvvetlerine ait unsurlar eşlik edecek. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Güzel haberler almayı umduğumuz Yavuz sondaj gemimizi Doğu Akdeniz
'e uğurladık. Deniz Kuvvetlerimize ait unsurlar da Yavuz'un çalışmalarına refakat edecek şekilde hazırlıklarını tamamladı. Pruvanız neta, denizleriniz sakin, bahtınız açık olsun" denildi.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
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