Yunanistan'ın "S-300 provokasyonuna" ilişkin görüntüler NATO'ya gönderilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Yunanistan'ın "S-300 provokasyonuna" ilişkin görüntüler NATO'ya gönderilecek

31.08.2022 11:48
Yunanistan'ın "S-300 provokasyonuna" ilişkin görüntüler NATO'ya gönderilecek

Milli Savunma Bakanlığının, Yunanistan'ın, Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi ile yaptığı tacizin radar kayıtlarını, NATO Genel Sekreterliği ve İttifak üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına göndermeye hazırlandığı öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığının, Yunanistan'ın, Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi ile yaptığı tacizin radar kayıtlarını, NATO Genel Sekreterliği ve İttifak üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına göndermeye hazırlandığı öğrenildi.

Akdeniz'de uluslararası hava sahasında görev uçuşlarını gerçekleştiren Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'lar, 23 Ağustos'ta Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından taciz edildi. S-300 sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarı Rodos Adası batısında 10 bin feet irtifada görev uçuşundaki F-16'ya yerden havaya füze kilidi atıldı.

Yunan askeri yetkilileri ise NATO Angajman Kuralları'nda "düşmanca hareket" olarak nitelendirilen söz konusu davranışı inkar yolunu seçti.

Alınan bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı, Yunan yetkililerinin inkarı üzerine harekete geçti.

Müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan söz konusu tacizle ilgili radar görüntüleri alındı. Görüntülerin NATO Genel Sekreterliği başta olmak üzere İttifak üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına gönderilmesinin planlandığı öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da söz konusu tacize ilişkin, "Sürekli gerginliği artırmaya çalışan komşumuzun bu yaptığının görülmesi lazım anlaşılması ve anlatılması lazım. Bu kadar aleni şımarıklık bu kadar pervasızlık kabul edilemez" açıklamasında bulunmuştu.

Yunanistan'ın ihlalleri

Öte yandan Yunanistan'ın Türk hava sahası ve karasularına yönelik tacizleri devam ediyor.

Sene başından bugüne kadar Yunanistan'a ait savaş uçakları Türk hava sahasını 256 defa ihlal ederken, Türk jetlerine yönelik 158 tacizde bulundu.

Yunanistan sahil güvenlik botları da Türk karasularını 33 defa ihlal etti.

YORUMLAR
500
Esrarengiz milyarder Bill Gates, sivrisineklerin 11 kişiyi öldürdüğü gün profiline sinek resmi koydu Esrarengiz milyarder Bill Gates, sivrisineklerin 11 kişiyi öldürdüğü gün profiline sinek resmi koydu Türkiye harekete geçiyor! Yunanistan'ın skandal tacizi NATO'ya rapor edilecek Türkiye harekete geçiyor! Yunanistan'ın skandal tacizi NATO'ya rapor edilecek NATO'nun Türkiye mesajı Yunanistan'ı çılgına çevirdi NATO'nun Türkiye mesajı Yunanistan'ı çılgına çevirdi
Kaynak: AA

Yunanistan, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'ın 'S-300 provokasyonuna' ilişkin görüntüler NATO'ya gönderilecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:32 Futbolcu Arda Turan kariyerini sonlandırıyor! Özel bir kliple açıklayacak
17:19 Kuşadası açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi!
17:19 Trabzonspor, Cornelius'un yerini geçen sezonun gol kralıyla doldurdu!
16:47 A Milli Erkek Voleybol Takımı bir ilki başardı! Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıktık
16:45 Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti! Mudanya'da karayla deniz birleşti, otomobiller sürüklendi
16:41 İstanbul'da taksi bulamayan oyuncu Aydemir Akbaş isyan etti!
16:24 Yaş farkları olay olmuştu! Leonardo DiCaprio ile 25 yaşındaki sevgilisi Camila Morrone ayrıldı
16:18 Trabzonspor'u karıştıran skandal! YouTube personelleri kovuldu
16:11 Ünlü şarkıcı İrem Derici konserde giydiği kırmızı elbisesiyle hayranlarını mest etti
16:06 Hayvanseverler dikkat! Alkollü sürücü ehliyetini isteyen polise yasaklı ırk olan Dogo Argentino köpeğini saldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 17:55:35. #1.13#
SON DAKİKA: Yunanistan'ın "S-300 provokasyonuna" ilişkin görüntüler NATO'ya gönderilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement