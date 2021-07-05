Üye Girişi
MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ: MKEK'İN GÜÇLENDİRİLMESİ, TÜRKİYE'NİN GÜÇLENDİRİLMESİ DEMEK - Son Dakika

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ: MKEK'İN GÜÇLENDİRİLMESİ, TÜRKİYE'NİN GÜÇLENDİRİLMESİ DEMEK

05.07.2021 19:43

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE AŞ) kurulmasını içeren kanun hakkında, "MKEK, bu çıkan yasayla güçlendirildi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE AŞ) kurulmasını içeren kanun hakkında, "MKEK, bu çıkan yasayla güçlendirildi. MKEK'in güçlendirilmesi, Türkiye'nin güçlendirilmesi demek" dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi Milletvekilleri, MKEK Çankırı Silah Fabrikası'nda çalışan işçilerle bir araya geldi. Yılmaz, MKEK'in yapısında değişiklik yaptıklarını ve bu değişiklik ile amaçlarının MKEK'in yapısını güçlendirmek olduğunu söyledi. Yılmaz, "MKEK, bu çıkan yasayla güçlendirildi. MKEK'in güçlendirilmesi, Türkiye'nin güçlendirilmesi demek. Güçlü Türkiye'nin milleti de güçlü olur. Güçlü Türkiye'nin, güçlü milletin, güçlü bireyleri olarak bizler de daha güçlü oluruz. Bu yasanın bu aşamaya gelmesinde Çankırı Kırıkkale ve Ankara milletvekillerimizin çok büyük bir katkısı var" diye konuştu.

MKEK'in yapısının değişimi ile ilgili de bilgi veren Yılmaz, "Yaklaşık 40 yıldır kamudayım, daha önce hiç böyle bir kanun çıkmadı. MKE Anonim Şirketi oldu, hayırlı olsun. Türk Ticaret Kanunları hükümlerine tabi, özel hukuk hükümlerine tabi, aslına bakınca eskiden de özel hukuk hükümlerine tabiydi. Normalde iktisadi teşekküller, karlılık, verimlilik esasına göre çalışır. Aksi zaten mümkün değil. Eskiden şirketin ana statüsü vardı, şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görüşü alınarak, şirket esas sözleşmesi hazırlanacak ve Resmi Gazete'de yayımlanacak. Yine Milli Savunma Bakanlığı'nın her ne imkanları var ise bütün imkanlarını bakan onayıyla MKEK kullanabilecek. Eskiden böyle bir imkan yoktu. Bu fabrikamızın, yüzde yüz sermayesi hazineye ait, devlete ait. Dolayısıyla Sayıştay denetimi var. Fakat Sayıştay denetiminin yanında bir de bağımsız denetime sahip. Bağımsız denetim, Genel Kurul'a, aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığı'na sunulacak. Genel Müdür, Genel Kurul tarafından belirlenecek" ifadelerini kullandı.

'ÖZELLEŞTİRME GİBİ BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK'

Yılmaz, çalışanların haklarının korunacağını da belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şirket personeli İş Kanunu'na tabi olacak. Şirket faaliyet alanıyla ilgili olarak Harcırah Kanunu'ndan muaf. Harcırah Kanunu'ndan muafsınız, Taşıt Kanunu'ndan muafsınız, Devlet Memurları Kanunlarından muafsınız, Kamu İhale Kanunu'ndan muafsınız, Devlet İhale Kanunu'ndan muafsınız, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'ndan muafsınız, Kamu Konutları Kanunu'ndan muafsınız, Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun'dan muafsınız, 233 sayılı ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerden muafsınız ve 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nden muafsınız. MKEK'i özelleştirme gibi bir düşüncemiz yok ama işçilerimizin, çalışanlarımızın kafasını karıştırmak isteyenler olur diye, Kanun'a şu ibareyi ekledik; 'Şirket, şirketin hisseleri ve bağlı ortaklıkları MKEK'in kuracağı ortaklıklar, satış, kiralama, işletme hakkının devri ve veya sair başka tasarruflar yoluyla yerli veya yabancı özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine devre konu edilemez.' Bu ana kadar Türkiye birçok kurum kurdu, birçok anonim şirket kurdu, hiçbir kanunda böyle madde gördünüz mü? Bu ilktir. Meclis'in iradesine adeta dedik ki MKEK, Türkiye'nin olmazsa olmaz kurumudur ve bu kurumları daha da büyüterek dünya ile rekabet ederek dünyanın en büyük savunma ürünleri firmalarından biri yapmak istiyoruz. Onun için işçimizin kafasında da çalışanımızın kafasında da 'bugün değil ama yarın, yarın değil ama bir gün biz ne olacağız?' demesinler diye."

Yılmaz, devletin yüzde 100 desteği ile MKEK'i dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketlerinden biri haline getirmek istediklerini de ifade etti.

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ: MKEK'İN GÜÇLENDİRİLMESİ, TÜRKİYE'NİN GÜÇLENDİRİLMESİ DEMEK
MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ: MKEK'İN GÜÇLENDİRİLMESİ, TÜRKİYE'NİN GÜÇLENDİRİLMESİ DEMEK
MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ: MKEK'İN GÜÇLENDİRİLMESİ, TÜRKİYE'NİN GÜÇLENDİRİLMESİ DEMEK
MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ: MKEK'İN GÜÇLENDİRİLMESİ, TÜRKİYE'NİN GÜÇLENDİRİLMESİ DEMEK
MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ: MKEK'İN GÜÇLENDİRİLMESİ, TÜRKİYE'NİN GÜÇLENDİRİLMESİ DEMEK
MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ: MKEK'İN GÜÇLENDİRİLMESİ, TÜRKİYE'NİN GÜÇLENDİRİLMESİ DEMEK
MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ: MKEK'İN GÜÇLENDİRİLMESİ, TÜRKİYE'NİN GÜÇLENDİRİLMESİ DEMEK

Milli Savunma Komisyonu, Türkiye, Milli, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ: MKEK'İN GÜÇLENDİRİLMESİ, TÜRKİYE'NİN GÜÇLENDİRİLMESİ DEMEK - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, Türkiye'ye getirildi 20:16 Son Dakika: FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, Türkiye'ye getirildi Son Dakika: Zamlı emekli aylıkları ile ikramiyeler Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek 19:47 Son Dakika: Zamlı emekli aylıkları ile ikramiyeler Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek Son Dakika: İstihdama prim ve vergi desteği! 12 ay boyunca karşılanacak 19:36 Son Dakika: İstihdama prim ve vergi desteği! 12 ay boyunca karşılanacak
Berfu Yenenler'den 3. çocuk şakası! Eser'in tepkisi herkesi kahkahaya boğdu 19:27 Berfu Yenenler'den 3. çocuk şakası! Eser'in tepkisi herkesi kahkahaya boğdu Fenerbahçe, Gökhan Gönül'le yolları ayırma kararı aldı 19:01 Fenerbahçe, Gökhan Gönül'le yolları ayırma kararı aldı Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'a 60 sayfalık onlarca soru hazırlandı 18:06 Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'a 60 sayfalık onlarca soru hazırlandı
Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti 16:40 Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü 15:44 Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika Haberleri
17:19 ABD'de 4 Temmuz bağımsızlık günü kana bulandı: 2 ölü, 3 yaralı
17:16 Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı
17:06 Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi olan PSV, Dumfries ve Malen'i kamp kadrosuna almadı
17:04 Ayşe Nazlı'nın katilinden dehşete düşüren savunma: 7 dakika boğazını sıktım, sonra suni teneffüs yaptım
16:47 Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir
16:43 Türk diplomasisinin önemli ismi Başkonsolos Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti
16:41 Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil
16:39 Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti
16:13 Vitor Pereira ve Caner Erkin'in büyük buluşması gerçekleşti! Samimi fotoğraflar beğeni topladı
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz
Galatasaray, Gedson Fernandes'i kiralık olarak kadrosuna kattı Galatasaray, Gedson Fernandes'i kiralık olarak kadrosuna kattı         
20:28
Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun aldığı kiloları görenler şaşkınlığını gizleyemedi Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun aldığı kiloları görenler şaşkınlığını gizleyemedi         
20:01
Cinsel içerikli film yıldızının sır ölümü! Avucunun içindeki not olayı çözebilir Cinsel içerikli film yıldızının sır ölümü! Avucunun içindeki not olayı çözebilir         
19:46
La Liga, Barcelona'ya esneklik göstermedi! Messi'nin kalması için takımdaki birçok futbolcuyla yollar ayrılıyor La Liga, Barcelona'ya esneklik göstermedi! Messi'nin kalması için takımdaki birçok futbolcuyla yollar ayrılıyor         
19:33
Müge Anlı hakkında bomba Exxen iddiası! Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı Müge Anlı hakkında bomba Exxen iddiası! Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı         
19:09
Metropoll'den gündeme damga vuracak Metropoll'den gündeme damga vuracak "Z kuşağı" anketi: "Kararsız", "protesto oy" ve "cevap yok" şıkkına yüklendiler         
18:16
Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı         
17:17
AK Partili Şamil Tayyar'dan çok sert sözler: Birçok konu yukarıya iletilmiyor AK Partili Şamil Tayyar'dan çok sert sözler: Birçok konu yukarıya iletilmiyor         
16:11
Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti         
15:40
On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt         
15:38
Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler         
14:32
Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte "Evet" diyen hostes alkış yağmuruna tutuldu         
12:10
Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları         
11:51
Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi         
09:15
İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı         
08:20
Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi         
01:04
Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor         
00:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 20:54:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ: MKEK'İN GÜÇLENDİRİLMESİ, TÜRKİYE'NİN GÜÇLENDİRİLMESİ DEMEK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement