Milli Savunma Komisyonu Makine ve Kimya Enstitüsü Kurumu teklifini görüşmek üzere toplandı - Son Dakika

- Milli Savunma Komisyonu Makine ve Kimya Enstitüsü Kurumu teklifini görüşmek üzere toplandı
ANKARA - Milli Savunma Komisyonu Makine ve Kimya Enstitüsü Kurumu teklifini görüşmek üzere toplandı.
Milli Savunma Komisyonu toplandı. Basının görüntü almasından sonra komisyon toplantısı devam etti. CHP Çanakkale milletvekili Özgür Ceylan komisyon toplantısının başında kanun teklifinin Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu.
Kaynak: İHA
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