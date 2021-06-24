Milli Savunma Komisyonu Makine ve Kimya Enstitüsü Kurumu teklifini görüşmek üzere toplandı - Son Dakika

Milli Savunma Komisyonu toplandı. Basının görüntü almasından sonra komisyon toplantısı devam etti. CHP Çanakkale milletvekili Özgür Ceylan komisyon toplantısının başında kanun teklifinin Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu.

ANKARA - Milli Savunma Komisyonu Makine ve Kimya Enstitüsü Kurumu teklifini görüşmek üzere toplandı.

- Milli Savunma Komisyonu Makine ve Kimya Enstitüsü Kurumu teklifini görüşmek üzere toplandı

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