Milli Savunma Üniversitesi 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı ve Harp Enstitüleri Açılış Töreni: (1) - Son Dakika

Milli Savunma Üniversitesi 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı ve Harp Enstitüleri Açılış Töreni: (1)

02.11.2020 14:47
Milli Savunma Üniversitesi 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı ve Harp Enstitüleri Açılış Töreni: (1), System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Charlie Hebdo dergisinin Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri yayımlamasına tepki göstererek, "Bu açıkça insanların kutsalına bir saldırıdır, bunu da şiddetle kınıyoruz.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Charlie Hebdo dergisinin Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri yayımlamasına tepki göstererek, "Bu açıkça insanların kutsalına bir saldırıdır, bunu da şiddetle kınıyoruz. Bu aynı zamanda terörün mizah halidir. Terörün mizaha dönüşmüş şeklidir. Bu bir terörist faaliyettir, insanları rahatsız eden, tahrik eden, insanları aşağılayan." dedi.

Akar, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı ve Harp Enstitüleri Açılış Töreninde, kuvvet komutanlarına ve öğrenci subaylara hitap etti.

Bakan Akar, öğrencilerin ellerindeki fırsatlardan istifade ederek kendilerini afetlere, operasyonlara, harekatlara ve bunların yönetimine hazırlaması gerektiğini söyledi.

"Bu nedenle 'daha sonra bakarız' diyerek ertelemek son derece yanlış olur. Bu imkanları, öğretmenlerinizi, komutanlarınızı, kütüphaneyi, ders çalışma sürelerini ve fırsatlarını mutlaka değerlendirmeniz lazım ki geleceğe istenilen düzeyde hazır bir şekilde gidebilin, başlayabilin." diyen Akar, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Şu anda karşılarında çok ciddi bir problem olarak yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulunduğunu ifade eden Akar, şöyle devam etti:

"Bu salgın konusunda hiçbir şekilde bireysel kahramanlık yok. Bireysel kahramanlık gibi görünen sahte kahramanlıklar ihanete kadar gider. Çünkü bir kişinin dikkatsizliği bütün kitleyi, toplumu olumsuz etkiliyor ve kontrol edilemez zincirleme bir reaksiyona sebep oluyor. Dolayısıyla burada basit kahramanlık gösterileri 'Benim için fark etmez, benim arkadaşım, benim dostum, bu cenazeye gitmem lazım, bu düğüne gitmem lazım' sakın ha böyle bir yanlış akıl ve mantık dışı, bilinçsiz hareketlere tevessül etmeyin, bize bu hiç yakışmaz. Dolayısıyla burada gerçekten 'Ben kovidim' diye başlayacaksınız, karşınıza gelen herkesi kovid olarak kabul edeceksiniz. Buna göre tedbirli olacağız ve ilk günkü tedbirlerimizi aynen almaya devam edeceğiz."

Öğrencilerin mezun olduktan sonra karşılaşacaklarına ilişkin bilgi veren Akar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gittiğiniz yerlerde terörle mücadele var arkadaşlar, göreceksiniz. Terörle mücadele var, terörle mücadelenin çatışmaya dönmüş şekli var. Mülteci sorunları var. Bunların normalleşmesi, hayatın normalleşmesi çerçevesinde insani yardım faaliyetleri, oradaki mültecilere yardım var. Yurt içinde, sınır ötesinde çalışmalar var ve tüm bunlarla alakalı, bunları yaparken birtakım siyasi krizlerin içinde kendimizi buluyoruz, siyasi krizler var, bunların yönetimi var. Bu ortamda savunma sanayiyle alakalı diğer konular dahil bunların hepsinin içinde bir anda kendinizi bulacaksınız ve bunları siz yöneteceksiniz. Dolayısıyla işin çok ciddi olduğunu, çok hassas, ülkemize, milletimize gerekli ve lazım olduğunu bileceksiniz ve bugünleri buna göre değerlendireceksiniz."

"Bunların fikir, yayın özgürlüğüyle alakası olmadığını herkes biliyor"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Balkanlar'da, Ukrayna'da, Afganistan'da, Yemen'de, Körfez'de, Akdeniz havzasında, Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Suriye'de ve Azerbaycan'da birtakım faaliyetler söz konusu. Bu arada maalesef dünyanın belli yerlerinde Avrupa başta olmak, Avrupa'nın belli ülkeleri başta olmak üzere bir Türk ve İslam, Müslüman düşmanlığı da söz konusu. Bir de bunlar var. Dolayısıyla bütün bunların içinde arkadaşlarım sizin birliğiniz, karargahınız var. Burada Charlie Hebdo denilen bir dergi, o dergide yapılan bazı uygulamalar, çalışmalar var. Bunların fikir özgürlüğüyle, yayın özgürlüğüyle alakası olmadığını, yapan da biliyor, bizler de biliyoruz, üçüncü taraflar da biliyor, herkes biliyor. Bu bir şekilde bir tahriktir, bir provokasyondur, bu gerçekten terbiyesizliktir, ahlaksızlıktır. Biz başından beri her zaman söylediğimiz gibi şiddetle kınıyoruz. Burada bizim ülkemizde, hiçbir yayın kuruluşunun ya da hiçbir resmi ya da özel kişinin veya kişilerin, grupların böyle bir şey yaptığı asla söz konusu değil. Bizim kimsenin kutsalıyla uğraştığımız ne tarihte ne günümüzde asla söz konusu değil. Bu gerçekten ahlaksızlıktır, düşüklüktür, zafiyettir."

Bunun bir fikir fakirliği olduğunu, fikrini söyleyemeyen insanların birtakım yollara yöneldiğini belirten Akar, "Bu açıkça insanların kutsalına bir saldırıdır, bunu da şiddetle kınıyoruz. Bu aynı zamanda terörün mizah halidir. Terörün mizaha dönüşmüş şeklidir. Bu bir terörist faaliyettir, insanları rahatsız eden, tahrik eden, insanları aşağılayan." dedi.

Akar, aklıselim Fransız vatandaşlarının da bu yapılanı tasvip etmediğini ve tepki göstermelerini beklediklerini dile getirerek, nerede, ne adına olursa olsun terörist faaliyete de karşı olduklarını vurguladı.

(Sürecek)

Milli Savunma Üniversitesi, Charlie Hebdo, Hulusi Akar, Açılış, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Savunma Üniversitesi 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı ve Harp Enstitüleri Açılış Töreni: (1) - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray, Bursaspor'un genç yeteneği Ali Akman ile anlaştı Cephede askeri kalmayan Ermenistan'dan güldüren iddia: Afrikalılar Azerbaycan tarafında savaşıyor Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor! Uzman isim tek tek sayıp uyardı Yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip, katletmişti! Cinayetin ardından kahvehaneye gidip çay içtiği ortaya çıktı 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı Aslan Gülman, Cadılar Bayramı için parti verdi! Baskın yapan polis, 270 kişiye ceza kesti Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş
Ermenistan ordusu Laçin koridorunda SİHA'lardan kaçmak için ormanı yaktı Ermenistan ordusu Laçin koridorunda SİHA'lardan kaçmak için ormanı yaktı         
14:27
Avcılar'da minarelerden koronavirüs uyarıları tekrar başladı Avcılar'da minarelerden koronavirüs uyarıları tekrar başladı         
13:56
Karantinası bitti sanıp su faturası ödemeye giden vatandaş görevlilere yakalandı Karantinası bitti sanıp su faturası ödemeye giden vatandaş görevlilere yakalandı         
13:38
Abdullah Avcı müjdeyi Serikli hayranı Ceylin Koca'ya verdi: Antalya'ya geliyorum Abdullah Avcı müjdeyi Serikli hayranı Ceylin Koca'ya verdi: Antalya'ya geliyorum         
13:30
Koronavirüsten hayatını kaybeden eski AK Parti milletvekili Burhan Kuzu son yolcuğuna uğurlandı Koronavirüsten hayatını kaybeden eski AK Parti milletvekili Burhan Kuzu son yolcuğuna uğurlandı         
12:41
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan minik Elif'e ilk müdahaleyi yapan paramedik: Beklediğimizden daha iyi çıktı Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan minik Elif'e ilk müdahaleyi yapan paramedik: Beklediğimizden daha iyi çıktı         
12:29
Patlamada öldüğü sanılan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Önce boğdum, sonra yaktım Patlamada öldüğü sanılan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Önce boğdum, sonra yaktım         
12:06
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi         
11:29
Cinsel organının göründüğü videoyu paylaşan Nusret Gökçe, soruları yanıtsız bıraktı Cinsel organının göründüğü videoyu paylaşan Nusret Gökçe, soruları yanıtsız bıraktı         
11:04
3 ay önce babasını kaybeden Mehmet Yalçınkaya'dan duygulandıran paylaşım: Çok özlüyorum 3 ay önce babasını kaybeden Mehmet Yalçınkaya'dan duygulandıran paylaşım: Çok özlüyorum         
10:25
Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı         
10:17
Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi         
10:08
Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor         
09:47
Erzincan depreminde enkazdan 8 gün sonra çıkarılan kadın İzmir depremine evinde yakalandı Erzincan depreminde enkazdan 8 gün sonra çıkarılan kadın İzmir depremine evinde yakalandı         
09:02
Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu         
09:01
Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı         
08:07
Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş         
22:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 14:51:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Savunma Üniversitesi 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı ve Harp Enstitüleri Açılış Töreni: (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei