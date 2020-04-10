Milli Savunma Üniversitesi aday tercih işlemleri, ertelendi - Son Dakika

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Milli Savunma Üniversitesi aday tercih işlemleri, ertelendi
7 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi'nin (MSÜ) 13 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde yapılacağı duyurulan askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin ertelendiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi'nin (MSÜ) 13 Nisan- 1 Mayıs tarihlerinde yapılacağı duyurulan askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin ertelendiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 2020 MSÜ Sınavı'nın koronavirüs salgını nedeniyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca 14 Haziran 2020'ye ertelendiği hatırlatılarak, "13 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı duyurulan MSÜ Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri ileri bir tarihe ertelenmiş olup, tercih tarihleri bilahare duyurulacaktır" denildi.?
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 05:27 Kaynak: DHA
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