Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemleri ertelendi - Son Dakika

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Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemleri ertelendi
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesinin (MSÜ) 13 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde yapılacağı duyurulan askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin ertelendiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesinin (MSÜ) 13 Nisan- 1 Mayıs tarihlerinde yapılacağı duyurulan askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin ertelendiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 MSÜ Sınavı'nın ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020'ye ertelendiği hatırlatıldı.
Açıklamada, "13 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı duyurulan MSÜ Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri ileri bir tarihe ertelenmiş olup, tercih tarihleri bilahare duyurulacaktır." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 03:32 Kaynak: AA
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