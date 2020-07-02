Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçları açıklandı - Son Dakika

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Prof. Dr. Halis Aygün, resmi sosyal medya hesabı üzerinden, "14 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-MSÜ sınav sonuçlarının tüm adaylarımıza, ailelerine ve milletimize hayırlı olmasını dilerim" diyerek sonuçların açıklandığını duyurdu.

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