Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulunda mezuniyet heyecanı - Son Dakika
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Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulunda mezuniyet heyecanı

31.08.2022 15:42
Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulunda mezuniyet heyecanı

Milli Savunma Üniversitesi Balıkesir Kara Astsubay Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi.

Milli Savunma Üniversitesi Balıkesir Kara Astsubay Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi. Merasimde konuşan Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, "Biz şahsımız ve öğrencilerimiz, sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlıyız. Onun dışındaki hiçbir bağlılığı kabul etmiyoruz. Atalarımızda olduğu gibi devlete bağlılığımız tam olacaktır." dedi.

Milli Savunma Üniversitesi Balıkesir Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde 18'inci dönem 940 astsubay çavuş için gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın mesajı okundu.

Törende açılış konuşmasını yapan Balıkesir Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanı Tuğgeneral Mahmut Büyükcingi, diploma alan öğrencilere seslenerek "Askerliğin temelinin disiplin ve mutlak itaat olduğu gerçeğini ve silah arkadaşlığının kutsiyetini her zaman hatırlayın. Okula başlarken ettiğiniz yemin hayat boyu rehberiniz olsun. Şehit emaneti olan bayrağımız onurunuz. Sancak şerefiniz. Silah namusunuz olsun." dedi.

Daha sonra konuşan Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, 2016'dan bugüne kadar 34 bin subay, astsubay ve kurmay subayın üniversitelerinden mezun olduğunu, mezunların halihazırda kara, hava ve denizde Türk Silahlı Kuvvetleri başarıları için ter döktüklerini ifade etti.

Afyoncu, "Milli Savunma Üniversitesi kuruldu ama kolay olmadı. 6 yıl içerisinde biz çok büyük mücadeleler verdik. Hakkımızda yurt içinde ve yurt dışında bir çok olumsuz dedikodular yapıldı. Ama biz yolumuza devam ettik. Genç astsubaylarımızla yılmadan her zaman devam edeceğiz ve üniversitemiz bugünlere geldi Allah'a şükürler olsun." diye konuştu.

Milli Savunma Üniversitesine ilişkin birçok dedikodunun çıkarıldığını hatırlatan Afyoncu şunları kaydetti:

"Yok şu gruplar hakim, yok bu gruplar hakim... Ben buradan bir daha tekrarlıyorum; Üniversitemizin tek sahibi vardır Büyük Türk milleti ve Türk devletidir. Biz şahsımız ve öğrencilerimiz sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlıyız. Onun dışındaki hiçbir bağlılığı kabul etmiyoruz. Atalarımızda olduğu gibi devlete bağlılığımız tam olacaktır."

Rektör Afyoncu, konuşmasının ardından dönem birincisi Piyade Astsubay Çavuş Furkan Sarısoy'a diplomasını verdi, Sarısoy, yaş kütüğüne adını çaktı. Dereceye giren diğer öğrenciler de diplomalarını aldı.

Diploma töreninde ayrıca Kırgızistan Cumhuriyeti adına öğrenim gören misafir asker personel İstihkam Astsubayı Başçavuş Kubanychbek Alisher Uulu'ya diplomasını Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanı Tuğgeneral Mahmut Büyükcingi verirken bir diğer misafir öğrenci Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına öğrenim gören Bakım Astsubay Çavuş Osman Ali Kaya'ya diplomasını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kara Ateşesi Piyade Kurmay Albay Adem Özgür Çetin verdi.

Okulun sancağının devir teslim töreni sonrası mezunlar, Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksekokulu Marşı'nı söyledi. Programın ardından mezunlar, aileleriyle buluştu.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

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