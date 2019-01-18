Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Üniversitesi İçin Bakanlıktan Kamu Spotu

Milli Savunma Üniversitesi İçin Bakanlıktan Kamu Spotu

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Milli Savunma Üniversitesi'ne öğrenci alımı için hazırlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) onaylı tanıtım filmi yayınlandı.

Milli Savunma Üniversitesi İçin Bakanlıktan Kamu Spotu, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Milli Savunma Üniversitesi'ne öğrenci alımı için hazırlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) onaylı tanıtım filmi yayınlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hazırlanan kamu spotu

Haber: ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:24 Kaynak: DHA

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