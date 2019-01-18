Milli Savunma Üniversitesi İçin Bakanlıktan Kamu Spotu
1 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Milli Savunma Üniversitesi'ne öğrenci alımı için hazırlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) onaylı tanıtım filmi yayınlandı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Milli Savunma Üniversitesi'ne öğrenci alımı için hazırlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) onaylı tanıtım filmi yayınlandı. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:06 Kaynak: DHA
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