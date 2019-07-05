Milli Savunma Üniversitesi Mezuniyet Töreni - Ufuk Şahin
44 dakika önce
- Törenden görüntüler Dönem birincisi Tank Kurmay Binbaşı Ufuk Şahin'in konuşması İSTANBUL - Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü ve Harp Enstitüleri Komuta ve Kurmay Eğitimi Dönem birincisi Tank Kurmay Binbaşı Ufuk Şahin, Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü ve...
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:26 Kaynak: AA
- Törenden görüntüler
Dönem birincisi Tank Kurmay Binbaşı Ufuk Şahin
'in konuşması İSTANBUL - Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü ve Harp Enstitüleri Komuta ve Kurmay Eğitimi Dönem birincisi Tank Kurmay Binbaşı Ufuk Şahin, Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü ve Harp Enstitüleri Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde konuştu.
Son Dakika! Yargıtay'dan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak için bozma kararı
Son Dakika! Savcılık, Ali Babacan hakkında soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi
Melih Gökçek, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesine göndermede bulundu
İçişleri Bakanı Soylu'dan Reyhanlı açıklaması: Aracın içinde el yapımı patlayıcı olduğunu düşünüyoruz