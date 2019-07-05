Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Üniversitesi Mezuniyet Töreni - Ufuk Şahin
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Milli Savunma Üniversitesi Mezuniyet Töreni - Ufuk Şahin

44 dakika önce

- Törenden görüntüler Dönem birincisi Tank Kurmay Binbaşı Ufuk Şahin'in konuşması İSTANBUL - Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü ve Harp Enstitüleri Komuta ve Kurmay Eğitimi Dönem birincisi Tank Kurmay Binbaşı Ufuk Şahin, Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü ve...

- Törenden görüntüler
Dönem birincisi Tank Kurmay Binbaşı Ufuk Şahin'in konuşması İSTANBUL - Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü ve Harp Enstitüleri Komuta ve Kurmay Eğitimi Dönem birincisi Tank Kurmay Binbaşı Ufuk Şahin, Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü ve Harp Enstitüleri Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde konuştu.
Milli Savunma Üniversitesi Mezuniyet Töreni - Ufuk Şahin
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:26 Kaynak: AA
Ufuk Şahin, Güncel
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