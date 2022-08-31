6 ÜLKENİN KATILIMIYLA 'SİPERDEN SAHNEYE MÜZİK' KONSERİ

MİLLİ Savunma Üniversitesi'nde 6 ülkenin katılımıyla 'Siperden Sahneye Müzik' isimli konser gerçekleşti. Konser programına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bizler bir aileyiz. Türk ailesi. 2 bin 500 yıllık büyük Türk hakanlığının devamıyız. Bu nedenle coğrafyalarımız farklı olsa da millet olmamızın, bir olmamızın, beraber olmamızın şuurunda olmamız lazım." dedi.

"Büyük Taarruzun 100'üncü Yıl Dönümü Etkinlikleri" kapsamında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katılımıyla Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Özbekistan müzik ekipleri ile TSK Armoni Mızıkası Moral ekibi tarafından Beşiktaş'taki Milli Savunma Üniversitesi'nde "Siperden Sahneye Müzik" isimli konser gerçekleştirildi. Konserde 6 ülkeden 64 kişi sahne alırken, 20'yi aşkın eser seslendirildi, dans gösterileri yapıldı. Programa, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanı sıra Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kazakistan Savunma Bakanı Yardımcısı Tümgeneral Sultan Kemaleddinov, Özbekistan Savunma Bakanı Yardımcısı Albay Xamdan Alikulovich Karshiev, Kırgızistan Savunma Bakanı Yardımcısı Tuğgeneral Akylbek İbraev de katıldı.

"SAHNEDE DE ÇOK BAŞARILI OLDUKLARINI GÖSTERDİLER"

Konserin ardından teşekkür konuşması yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Çok güzel bir hava getirdiniz. Türk yurdu, ana yurdu, akrabalığımız, kardeşliğimiz ve bir aile olduğumuzu bir kez daha burada somut şekilde gösterdiniz. Burada kardeş olduğumuzu, dost olduğumuzu bir ve beraber olduğumuzu ve bir aile olduğumuzu bir kez daha somut olarak görme fırsatı bulduk. Askerler, savunma ve güvenlikle ilgili insanlar da bizim gibi burada kendi ülkelerinin, milletlerinin savunmasını yapan insanlar da bir taraftan savunma ve siperde görevlerini yaparken diğer taraftan sahnede de çok başarılı olduklarını bir kez daha gösterdiler. Türk askerinin olduğu gibi tüm akrabalarımızın, kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın da sanatla ne kadar ilgili olduğunu görme fırsatı bulduk. Ben bundan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"BİZLER BİR AİLEYİZ"

Bakan Akar, "Bu ilk olacak. Bundan sonraki dönemlerde de bizim bir araya gelmemiz mümkün olacak. Birlikte, değişik coğrafyalarda, değişik yerlerde, görüşmek ve konuşmak suretiyle halkımızla buluşmak suretiyle, birliğimizi, beraberliğimizi, aile ve kardeş olduğumuzu tekrar tekrar hatırlama ihtiyacımız var. Bu görevi yerine getireceğiz. Bizler bir aileyiz. Türk ailesi. 2 bin 500 yıllık büyük Türk hakanlığının devamıyız. Bu nedenle coğrafyalarımız farklı olsa da millet olmamızın, bir olmamızın, beraber olmamızın şuurunda olmamız lazım. Özellikle savunma ve güvenlik konusunda, personelin eğitimi konusunda birlikte olmamızın çok önemli olduğunu ve bu konudaki farkındalığımızın her geçen gün de arttığını memnuniyetle görüyorum. Biz bir ve beraber olduğumuz takdirde çok önemli işler yapacağımızı değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.

"KEDERDE VE KIVANÇTA BİRİZ"

Bakan Akar, "Ortak değerlerimizi, kültürümüzü, dilimizi, tarihimizi, coğrafyamızı, adet ve geleneklerimizi bir kez daha hatırlamak suretiyle birlikteliğimizin çok daha güçlü ve kuvvetli hale gelmesi, bunun ise bundan sonra yapacağımız başta savunma ve güvenlik olmak üzere diğer çalışmalar için de son derece faydalı olacağını bilmemiz lazım. Kederde ve kıvançta biriz ve beraberiz. Bu birlikteliğimizin ülkelerimiz, milletimiz, vatandaşlarımız ve silahlı kuvvetlerimiz, ordularımız için de çok faydalı, iyi olmasını, hayırlara vesile olmasını da bir kez daha temenni ediyorum. Zafer Bayramımızın tekrar kutlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

- Karaköse