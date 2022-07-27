TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI; MÜŞTEREK KOORDİNASYON MERKEZİ AÇILIYOR (1) - Son Dakika
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TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI; MÜŞTEREK KOORDİNASYON MERKEZİ AÇILIYOR (1)

27.07.2022 14:07
TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI; MÜŞTEREK KOORDİNASYON MERKEZİ AÇILIYOR (1)

MİLLİ Savunma Üniversitesi'nde, tahıl koridoru anlaşması kapsamında oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi açılıyor.

İbrahim MAŞE- İSTANBUL DHA - MİLLİ Savunma Üniversitesi'nde, tahıl koridoru anlaşması kapsamında oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi açılıyor. Törende Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar'ın da konuşma yapması bekleniyor.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI; MÜŞTEREK KOORDİNASYON MERKEZİ AÇILIYOR (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI; MÜŞTEREK KOORDİNASYON MERKEZİ AÇILIYOR (1) - Son Dakika
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