Milli Savunma Üniversitesi öğrencilere tanıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Üniversitesi öğrencilere tanıtıldı - Son Dakika

Milli Savunma Üniversitesi öğrencilere tanıtıldı

6 saat önce

Suluova ilçesinde lise öğrencilerine, Milli Savunma Üniversitesi ile Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunun tanıtımı yapıldı.

Milli Savunma Üniversitesi öğrencilere tanıtıldı, System.String[]

Suluova ilçesinde lise öğrencilerine, Milli Savunma Üniversitesi ile Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunun tanıtımı yapıldı.

Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda gerçekleştirilen programda, Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında görevli astsubay başçavuş Ergin Arslan öğrencilere bilgi verdi.

Arslan, yaptığı sunumunda amaçlarının Milli Savunma Üniversitesi ile Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunun tanıtımını yaparak öğrenci kazandırmak olduğunu kaydetti.

Programa, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Levent Kılıç, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Suluova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:58 Kaynak: AA
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