Son Dakika Haberleri: Milli Savurma Bakanı Hulusi Akar: "145 km uzunluğunda 30 km derinlikte güvenli bölge sağlandı.
Son Dakika Politika Milli Savurma Bakanı Hulusi Akar: '145 km uzunluğunda 30 km derinlikte güvenli bölge sağlandı. - Son Dakika

Milli Savurma Bakanı Hulusi Akar: "145 km uzunluğunda 30 km derinlikte güvenli bölge sağlandı.

6 saat önce

Milli Savurma Bakanı Hulusi Akar: "145 km uzunluğunda 30 km derinlikte güvenli bölge sağlandı.

Milli Savurma Bakanı Hulusi Akar:

Milli Savurma Bakanı Hulusi Akar: "145 km uzunluğunda 30 km derinlikte güvenli bölge sağlandı. Harekat bölgesinin doğusu ve batısından tacizler geliyor." - ANKARA

Hulusi Akar, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başörtülü kadına saldıran kadın gülerek adliyeye gitti
Şenol Güneş: Arda Turan'ı hep birlikte yok ettik İYİ Partili Yokuş: TBMM kantininde hileli ilan edilen sahte bal satılıyor AK Parti'yle koalisyona 'sıcak' bakan İYİ Partili Türkkan'a partisinden çok sert tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 17:24:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Savurma Bakanı Hulusi Akar: "145 km uzunluğunda 30 km derinlikte güvenli bölge sağlandı.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]