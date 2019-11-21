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Milli Savurma Bakanı Hulusi Akar: "145 km uzunluğunda 30 km derinlikte güvenli bölge sağlandı.
6 saat önce
Milli Savurma Bakanı Hulusi Akar: "145 km uzunluğunda 30 km derinlikte güvenli bölge sağlandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:39 Kaynak: İHA
Milli Savurma Bakanı Hulusi Akar: "145 km uzunluğunda 30 km derinlikte güvenli bölge sağlandı. Harekat bölgesinin doğusu ve batısından tacizler geliyor." - ANKARA
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